نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يشارك فى برنامج تقنيات إعادة التدوير وإدارة المخلفات بألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالعمل على تطوير منظومة إدارة المخلفات ومتابعة كافة التكنولوجيات والمستجدات العالمية فى هذا المجال، شارك الاستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات فى برنامج تقنيات إعادة التدوير وإدارة المخلفات، الذى عقد بولاية بفاريا الألمانية، بدعوة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، وبمشاركة ممثلى عدد من الشركات العاملة فى مجال المخلفات بمصر ( العربية للأسمنت - تيتان للأسمنت - زيرو كربون - بريق - بلاستيك بنك -ارتقاء - انفيرون آدابت)، وذلك بهدف التعرف على الشركات الالمانية التى تعمل فى مجال تدوير المخلفات وتوليد الطاقة والتكنولوجيات الحديثة في تحسين جودة Rdf و الاستفادة من الخبرات ونقل التكنولوجيا فى هذا المجال.

وقد تضمنت الزيارة عرض النظام القائم بقطاعات إدارة المخلفات المختلفة في ألمانيا، والآلات المستخدمة فى إدارة المخلفات وإعادة التدوير، ومفاهيم تقليل المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وقد تم تنفيذ عدد من الزيارات للشركات الالمانية التى قامت بعرض المنتجات والخدمات التى تقدمها، والمعدات المتخصصة بأحدث التكنولوجيات والتقنيات العالية فى مجال إعادة التدوير والمعالجة، وتكنولوجيا الطاقة والمصانع والهندسة البيولوجية وإدارة اعادة التدوير تحت اشراف الخبراء من مجالات العلوم والبحث والتطوير والتعليم المهنى بألمانيا.

وأوضح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن دولة ألمانيا تعتمد على برنامج فعال لإدارة المخلفات يعتمد على التسلسل الهرمي للمخلفات، والذي يضع منع المخلفات في قمة أولوياته، ثم يأتي بعد ذلك إعادة الاستخدام، ثم إعادة التدوير، وأخيرا استعادة الطاقة والتخلص النهائي، ويتم تحقيق ذلك من خلال نظام صارم لفرز المخلفات في المنازل، مما يجعل هذا النظام من أكثر الانظمة نجاحا في إعادة التدوير عالميا.

وأشار عبد الله أن البرنامج صمم من خلال أحدى الشركات لترويج الصادرات والتسويق المحلي في ولاية بافاريا الالمانية، بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية، ليستفيد منه ممثلي الشركات والمختصين من قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير والمهتمين بالتحديث والاستثمار في الآلات والمعدات الأخرى من مصر والأردن.