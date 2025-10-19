نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المديرة الإقليمية لليونسكو تشيد بجهود وزير التعليم: إنجازات غير مسبوقة في خفض الكثافات وارتفاع الحضور إلى 87% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت الدكتورة نوريا سانز، المديرة الإقليمية لمنظمة اليونسكو، بجهود محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تطوير منظومة التعليم في مصر، مؤكدة أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يُعد إنجازًا غير مسبوق على مستوى جودة التعليم وتحسين بيئة التعلم داخل المدارس.

وأكدت المديرة الإقليمية أن انخفاض الكثافات داخل الفصول وارتفاع نسب الحضور الطلابي إلى 87% يعكسان حجم التطور الذي تشهده المنظومة التعليمية في مصر، مشيرة إلى أن التعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسكو يُسهم في دعم رؤية الدولة لتحقيق تعليم شامل وعادل وجيد النوعية للجميع.

وثمّنت الدكتورة نوريا سانز الخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة في تطوير المناهج الدراسية وتطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية، مؤكدة أن ما تشهده المدارس المصرية اليوم يُمثل نموذجًا يحتذى به في المنطقة العربية في مجال الإصلاح التربوي والتعليمي.

