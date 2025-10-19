نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يشارك في صورة تذكارية مع أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، في صورة تذكارية مع مجموعة من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة التي تُقام احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر.

وحرص الرئيس السيسي على تقديم التحية والتقدير لأبطال النصر، قائلًا: "يوم جميل أوي إن احنا نلتقي بأبطال عملوا وصنعوا وأعدّوا العزة لمصر".

وأعرب الرئيس عن سعادته الكبيرة بلقاء رموز الجيل الذي صنع النصر، مضيفًا: "متشرفين بوجودكم معنا.. واسمحولي أن نقدم لكم التحية تاني وتالت ورابع.. مش هتفوتني الفرصة أني أكون موجود واتصور معاكم".

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في الصورة التذكارية تعبيرًا عن الامتنان والعرفان لرموز القوات المسلحة الذين خاضوا معركة الكرامة في السادس من أكتوبر عام 1973، وسطروا بدمائهم صفحات مضيئة في تاريخ الوطن.