نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يقدم التحية لأبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية إلى مجموعة من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثانية والأربعين للقوات المسلحة، التي تُعقد بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وخلال الندوة، التي شهدت حضور عدد من القيادات العسكرية وأسر الشهداء، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره واعتزازه بأبطال النصر الذين سطروا ببطولاتهم تاريخًا مجيدًا في ذاكرة الوطن، مؤكدًا أن ما تحقق في حرب أكتوبر سيظل رمزًا للإرادة والعزيمة المصرية.

كما شهدت فعاليات الندوة عرض فقرة فنية بعنوان "إرادة جيل صنعت مجد"، شارك فيها الفنان أحمد فؤاد سليم والفنانة دينا فؤاد، واستعرضت استعدادات القوات المسلحة لحرب أكتوبر، وكيفية تحقيق النصر بالإصرار والتخطيط الدقيق، إلى جانب التحديات التي واجهتها الدولة المصرية منذ عام 2011.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار احتفالات القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتأكيدًا على دور الجيش المصري في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن عبر العصور.