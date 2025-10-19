نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: كل التحية لأبطال حرب أكتوبر.. صنعوا وأعادوا العزة لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره البالغ واعتزازه بأبطال حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أنهم قدموا أروع أمثلة البطولة والفداء، وساهموا في صناعة النصر وإعادة العزة والكرامة لمصر.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الثانية والأربعين للقوات المسلحة، المقامة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر: "يوم جميل أوي إن إحنا نلتقي بأبطال عملوا وصنعوا وأعادوا العزة لمصر".

وأضاف الرئيس: "متشرفين بوجودكم معنا.. واسمحولي أن نقدم لكم التحية تاني وتالت ورابع.. مش هتفوتني الفرصة أن أبقى موجود وأتصور معاكم".

وتأتي كلمات الرئيس في إطار الاحتفاء ببطولات رجال القوات المسلحة الذين خاضوا ملحمة النصر في أكتوبر 1973، واستعادوا لمصر مكانتها وهيبتها بين الأمم، مؤكدًا أن الأجيال الحالية مدعوة للاقتداء بعزيمة جيل أكتوبر في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.