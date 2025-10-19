نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق القافلة الثانية "خليك سند" لتقديم أنشطة تنموية وصحية لطلاب مدارس السكن البديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي القافلة الثانية من حملة "خليك سند"، والتي تهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الأنشطة التنموية لطلاب المرحلة الابتدائية داخل مدارس مشروعات السكن البديل للمناطق المطورة.

وشهدت منطقة "معًا" تنفيذ فعاليات الحملة بمدرسة معًا الابتدائية على مدار يومين، حيث تم الكشف الطبي على 1050 طالبًا وطالبة، وتوفير 165 نظارة طبية للطلاب الذين تبين احتياجهم لها، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الأطفال وأولياء أمورهم.

وتستهدف الحملة تقديم حزمة متنوعة من الخدمات تشمل الرعاية الصحية والنفسية، من خلال قوافل طبية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان الإبصار وتوفير النظارات الطبية مجانًا، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة تفاعلية وترفيهية تُسهم في دعم الصحة النفسية للأطفال ورفع وعيهم الاجتماعي.

كما تهدف حملة "خليك سند" إلى الوصول إلى 5500 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية داخل مدارس مشروعات السكن البديل في مناطق المحروسة 1 و2، ومعًا، وأهالينا، والخيالة.

ويُنفذ أنشطة الحملة عدد من مؤسسات المجتمع المدني الشريكة، من بينها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومؤسسة FACE، ومؤسسة راعي مصر للتنمية، ومؤسسة اسمعونا، إلى جانب مشاركة الرائدات الاجتماعيات في تقديم أنشطة توعوية وتثقيفية للأطفال وأسرهم.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ الحملة في باقي المناطق المستهدفة خلال الفترة المقبلة، في إطار جهودها لترسيخ مفهوم الدعم المجتمعي وتوفير بيئة صحية ونفسية آمنة للأطفال داخل المجتمعات الجديدة، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.



