نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير من المحامين على مبادرة الكشف الطبي المجاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت فعاليات القافلة الطبية المجانية التي تنظمها نقابة المحامين بنادي المحامين النهري بالمعادي، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إقبالًا كثيفًا من أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في إجراء الفحوصات الطبية المجانية، ضمن جهود النقابة لتعزيز الرعاية الصحية لأعضائها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وخلال يومين فقط، جرى توقيع الكشف الطبي الشامل على أكثر من ألف محامٍ ومحامية، وتضمنت الفحوصات الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والاعتلال الكلوي، إلى جانب الكشف الأورام المختلفة، ومنها أورام الثدي وصحة المرأة، وأورام المثانة والقولون والرئة وعنق الرحم للسيدات.

وأكدت النقابة أن الحالات التي أظهرت نتائج الفحوصات لديها مؤشرات مرضية، تم تحويلها فورًا إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتلقي العلاج المجاني، تنفيذًا لبروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، لضمان تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمحامين.

وأشارت النقابة إلى أن الإقبال الكبير يعكس وعي المحامين بأهمية الفحص المبكر وحرصهم على الاهتمام بصحتهم، مؤكدة استمرارها في تنظيم القوافل الطبية المجانية وتوسيع نطاقها لتشمل النقابات الفرعية بالمحافظات، دعمًا لمبادرات الدولة في مجال الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والحفاظ على صحة المواطنين.



