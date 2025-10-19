نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مودة" يطلق المرحلة الثانية من تدريباته لأبناء المناطق الحدودية في خمس محافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتعزيز التماسك المجتمعي، نفذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" المرحلة الثانية من تدريباته الموجهة لأبناء المناطق الحدودية في خمس محافظات هي: أسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح.

وشهدت المرحلة الثانية تنفيذ 42 تدريبًا استفاد منها 1198 شابًا وفتاة من أبناء تلك المناطق، بهدف تعزيز الوعي الأسري وبناء مهارات الحياة الزوجية السليمة.

وتناولت التدريبات عددًا من الموضوعات التي تراعي الخصوصية الثقافية للمناطق الحدودية، من بينها: الثقافة الأسرية والعادات والتقاليد في العلاقات الزوجية، التحديات التي تواجه الشباب في مرحلتي الخطوبة والزواج، أسس الاختيار السليم للشريك، وأهمية فترة الخطوبة في بناء علاقة مستقرة بعد الزواج. كما تم التأكيد على مفهوم المشاركة في الحياة الزوجية وأثرها الإيجابي على الطرفين، وأساليب التنشئة المتوازنة للأبناء.

وشملت التدريبات كذلك التعريف بمنصة "مودة" الرقمية وخدمة «اسأل مودة» للاستشارات الأسرية الإلكترونية، إلى جانب التوعية بأهمية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وتأجيل الإنجاب في السنوات الأولى، والمنافع الصحية والاجتماعية لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

ويأتي تنفيذ هذه التدريبات في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي نحو الاستثمار في الإنسان والأسرة المصرية، عبر دعم بناء علاقات أسرية قائمة على الوعي والتفاهم والمسؤولية، باعتبار ذلك أساسًا لبناء مجتمع قوي ومستقر.



1000591890

1000591885

1000591884