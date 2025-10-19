نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: والله كرم ربنا عدى البلد على خير بعد عام 2011 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر نجت بفضل كرم الله ورعايته من تداعيات أحداث عام 2011، مشددًا على أن ما مرت به البلاد في تلك الفترة كان اختبارًا صعبًا استطاعت تجاوزه بإرادة إلهية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الثانية والأربعين للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر:

"حتى في 2011، والله والله والله كان كرم من ربنا إنها عدت على البلد دي بخير.. أنا بحلف.. وأوعوا تفتكروا إن علشان حد كان موجود ساعتها.. إرادة ربنا.. ربنا اللي أراد.. يا رب دايمًا يكرمنا".

وأضاف الرئيس السيسي:

"بنقولها ونحكي عن الفترة اللي تقريبا 15 سنة، وكان الواقع اللي بنعيشه حوالينا بيؤكد أن يد الله كانت موجودة مع مصر، حفظتها وساندتها وعبرت بيها".

وتأتي تصريحات الرئيس في سياق حديثه عن قوة الدولة المصرية وقدرتها على تجاوز التحديات، مؤكدًا أن العناية الإلهية كانت وما زالت تحفظ مصر وشعبها في أصعب اللحظات.