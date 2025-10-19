نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الحيزة يتابع ميدانيا مشروع الصرف الصحي بقرية منيل شيحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز أبو النمرس، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمتابعة الميدانية المستمرة علي مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة وأزالة المعوقات التي قد تواجه المشروعات الجاري تنفيذها تمهيدا لدخولها الخدمة الفعلية وتشغيلها في أقرب وقت.

حيث تابع نائب محافظ الجيزة، سير أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية منيل شيحة لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات قد تواجة تنفيذ المشروع.

ووجه الشهابي، بسرعة الانتهاء من أعمال التغذية الكهربائية لمحطة رفع الصرف الصحي تمهيدا للبدء في تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي وأجراء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي خلال الفترة القادمة.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مشروع أحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمدينة أبوالنمرس للقضاء علي مشكلة طفوحات مياة الصرف الصحي المستمرة.

حيث أستمع النائب إلى شرح من المهندسين المشرفين علي المشروع حول مراحل التنفيذ المختلفة ونسب الأنجاز موجها بتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل.

ووجه نائب محافظ الجيزة، باستمرار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الأعمال والأنتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد للمشروع.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة مسؤلي الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والري والشركات المنفذة للأعمال.

FB_IMG_1760877131197

FB_IMG_1760877129508

FB_IMG_1760877127552

FB_IMG_1760877125575

FB_IMG_1760877123786

FB_IMG_1760877122088

FB_IMG_1760877120298

FB_IMG_1760877118977

FB_IMG_1760877117416

FB_IMG_1760877115613

FB_IMG_1760877113737

FB_IMG_1760877111906

FB_IMG_1760877110031

FB_IMG_1760877108824

FB_IMG_1760877107596