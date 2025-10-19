نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ الرئيس السيسي: أشعر بمعاناة المصريين وسنتجاوز التحديات معًا بعون الله وإخلاص أبنائنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي: أشعر بمعاناة المصريين وسنتجاوز التحديات معًا بعون الله وإخلاص أبنائنا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن صبر الشعب المصري وتحمله للضغوط الاقتصادية يمثل أعظم صور الوطنية والإخلاص، مشددًا على أن ما تبذله الدولة من إجراءات إصلاح اقتصادي يهدف إلى تحقيق تحول حقيقي وجذري لصالح الأجيال القادمة.

جاءت تصريحات الرئيس خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة، التي أقيمت بمناسبة الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد، بحضور عدد من كبار قادة الدولة وأبطال القوات المسلحة.

تحية تقدير لصبر الشعب المصري

أعرب الرئيس السيسي عن تقديره العميق لصبر المصريين وثقتهم في الدولة رغم التحديات، مؤكدًا أنه يشعر بمعاناة المواطنين كونه واحدًا منهم، وأن المرحلة الحالية تتطلب الوعي والإصرار والتكاتف الوطني.

وقال الرئيس:

«أقدّر جيدًا ما يتحمله المواطن المصري من ضغوط... وأؤكد أن تجاوز هذه المرحلة الصعبة سيتم بعون الله، وبجهد المصريين وإخلاصهم لوطنهم».

وأوضح أن الدولة المصرية لا تتبع سياسة التأجيل أو التجاهل في مواجهة الأزمات، بل تسعى إلى إصلاح حقيقي وجذري يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأضاف أن القرارات الاقتصادية تُدرس بعناية ودقة، ويتم اتخاذها دون تردد متى اقتضى الصالح العام ذلك، مشيرًا إلى أن المصلحة الوطنية تأتي دائمًا فوق أي اعتبار آخر.

إرادة شعبية للتغلب على التحديات

وأكد الرئيس السيسي أن مواجهة التحديات الاقتصادية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل تحتاج إلى إرادة شعبية واعية وتعاون وثيق بين الدولة والمواطنين.

وأشار إلى أن مصر تمتلك من القوة والإصرار ما يمكنها من تجاوز الصعاب، بفضل وعي شعبها وقدرته على تحمل المسؤولية والعبور نحو المستقبل بخطى ثابتة.

وقال الرئيس:

«سنمضي معًا في طريق الإصلاح والبناء... مصر قوية بشعبها، ولن يخذلها أبناؤها المخلصون».

وأكد أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها التنموية الشاملة في مختلف القطاعات، رغم الصعوبات العالمية، وأن المصريين قادرون على تحويل التحديات إلى فرص عبر العمل والالتزام والإيمان بالوطن.

بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية هي مرحلة بناء وصبر، وأن كل ما تقوم به الدولة من إصلاحات يهدف إلى توفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف أن مصر لن تتراجع عن طريقها في التنمية والإصلاح، مؤكدًا أن الوطن يستحق التضحية والعمل من الجميع.