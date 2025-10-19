نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يستعرض فرص الاستثمار في قطاع السياحة مع وزير قطاع الأعمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والتشييد، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتنميتها لتعظيم الاستفادة منها في القطاع السياحي، بهدف زيادة الغرف الفندقية ومضاعفة أعداد السائحين، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة لضخ استثمارات جديدة وتطبيق الإدارة المحوكمة المثلى للأصول.

وزير قطاع الأعمال يستعرض أبرز الفرص الاستثمارية

أوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا لتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لها وتنميتها بالشكل الأمثل لتحقيق عوائد اقتصادية وسياحية كبيرة للدولة.

وتناول الوزير أبرز الفرص الاستثمارية في المشروعات الفندقية والأصول التابعة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، من بينها:

عمارة كوزمو بوليتان التابعة لشركة "إيجوث"، بموقعها المميز وقيمتها التاريخية والثقافية.

عمارة شملا في قلب القاهرة الخديوية، لتحويلها إلى فندق وشقق فندقية.

مباني عمر أفندي في شوارع عبد العزيز وعدلي ومراد وفرع الحجاز، بهدف تطويرها وتحويلها إلى فنادق سياحية وشقق فندقية.

عمارات سعد زغلول على شاطئ البحر المتوسط لإقامة فندق سياحي.

كما تناول الوزير مشاريع الفنادق الشهيرة مثل إعادة إحياء فندق الكونتيننتال وبرج مصر للسياحة وفندق كليوباترا وقصر القطن في الإسكندرية، بالإضافة إلى قطع أراضي سياحية مثل كارنيليا بيتش في مرسى علم وأراضي على كورنيش المعادي وحلوان والمقطم ومدينة نيو هوليوبوليس وأرض أغاخان بشبرا.

ترويج الفرص للمستثمرين محليًا ودوليًا

أشار الوزير إلى أن الوزارة عرضت هذه الفرص على عدد من المستثمرين المصريين والأجانب في إطار خطة للترويج لجذب شراكات استثمارية مع القطاع الخاص، لدفع عجلة التنمية السياحية في مصر وتعزيز القطاع الاقتصادي المرتبط به.