عاجل- تحويل مبنى عمر أفندي بشارع عدلي إلى فندق سياحي ضمن خطة تنمية القطاع السياحي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتنميتها لتعظيم العائد الاقتصادي والسياحي، مشددًا على ضرورة تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة لضخ استثمارات جديدة وتطبيق الإدارة المحوكمة المثلى للأصول.

تفاصيل مشاريع تطوير مباني عمر أفندي وأبرز الأصول السياحية

عرض المهندس محمد شيمي أبرز الفرص الاستثمارية، والتي تتضمن:

تحويل مبنى عمر أفندي بشارع عدلي من مبنى تجاري إلى فندق سياحي.

مشاريع مشابهة لمباني عمر أفندي في شارع عبد العزيز وشارع مراد وفرع الحجاز، بهدف تطويرها وتحويلها إلى فنادق سياحية وشقق فندقية.

عمارة كوزمو بوليتان التابعة لشركة "إيجوث" بموقعها المميز وقيمتها التاريخية والثقافية.

عمارة شملا في قلب القاهرة الخديوية، لتحويلها إلى فندق وشقق فندقية.

عمارات سعد زغلول على شاطئ البحر المتوسط لإقامة فندق سياحي.

مشروعات فنادق وأراضٍ استراتيجية للاستثمار

وأشار الوزير إلى مشاريع إعادة إحياء فندق الكونتيننتال وبرج مصر للسياحة وفندق كليوباترا وقصر القطن بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من الأراضي المطلة على البحر أو في مناطق حيوية، من بينها:

مشروع كارنيليا بيتش في مرسى علم بمساحة 386 ألف م².

أراضي على كورنيش المعادي، حلوان، المقطم، ومدينة نيو هوليوبوليس.

أرض أغاخان بكورنيش النيل بشبرا.

وأكد الوزير أن الوزارة عرضت هذه الفرص على المستثمرين المصريين والأجانب في إطار خطة للترويج لجذب شراكات استثمارية مع القطاع الخاص، لتعزيز التنمية السياحية والاقتصادية في مصر.