عاجل- تحويل عمارة شملا بالقاهرة الخديوية إلى فندق وشقق فندقية ضمن خطة تطوير القطاع السياحي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتنميتها لتعظيم العائد الاقتصادي والسياحي، مؤكدًا على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة لضخ استثمارات جديدة وتحقيق الإدارة المحوكمة المثلى للأصول.

تحويل مباني عمر أفندي وعمارة شملا للفنادق والشقق الفندقية

استعرض المهندس محمد شيمي أبرز الفرص الاستثمارية، والتي تضمنت:

تحويل عمارة شملا المملوكة لشركة "صيدناوي وبيع المصنوعات" في قلب القاهرة الخديوية إلى فندق وشقق فندقية، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقيمتها المعمارية والتاريخية.

مشاريع تحويل مباني عمر أفندي في شارع عبد العزيز، شارع عدلي، شارع مراد، وفرع الحجاز إلى فنادق وشقق فندقية.

عمارة كوزمو بوليتان التابعة لشركة "إيجوث" كنقطة جذب سياحي لما تتميز به من تفاصيل معمارية فريدة.

فنادق وأراضٍ استراتيجية أخرى للاستثمار السياحي

تتضمن الفرص الأخرى:

إعادة إحياء فندق الكونتيننتال وبرج مصر للسياحة بميدان العباسية، وفندق كليوباترا، ومبنى قصر القطن بالإسكندرية.

أراضي مثل مشروع كارنيليا بيتش في مرسى علم، وأراضي على كورنيش المعادي وحلوان والمقطم، بالإضافة إلى مدينة هوليوبوليس وأرض أغاخان بكورنيش النيل بشبرا.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تم عرضها على عدد من المستثمرين المصريين والأجانب في إطار خطة الترويج لجذب شراكات استثمارية مع القطاع الخاص، لتعزيز التنمية السياحية والاقتصادية في مصر.