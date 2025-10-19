نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال حرب أكتوبر يؤدون أوبريت "جاهزين نفديها" في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّم أبطال حرب أكتوبر خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 42، أوبريتًا غنائيًا بعنوان: "حالفين نحميها.. جاهزين نفديها"، احتفاءً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

حضور الرئيس السيسي للفعالية

وشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، العرض الغنائي الذي جسّد روح النصر والتضحية والفداء التي ميزت القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر، مؤكّدًا على أهمية إحياء ذكريات الانتصار ونقل قيم البطولة للأجيال الجديدة.

رسالة وطنية

جاء هذا الأوبريت ضمن فعاليات الندوة التثقيفية التي تنظمها القوات المسلحة، بهدف تعزيز الروح الوطنية والفخر بتاريخ مصر العسكري، وتسليط الضوء على الإرادة والعزيمة التي صنعت المجد المصري.