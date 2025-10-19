أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي: نتطلع إلى فوز مصر برئاسة منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" لتعزيز مكانتها الدولية في مجال الطيران

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلعه إلى فوز مصر بمنصب مدير عام منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق يعكس مكانة مصر الريادية على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الطيران المدني، وما تمتلكه من كوادر بشرية وخبرات فنية وإدارية مؤهلة.

وجاء تصريح الرئيس السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة، حيث أشار إلى أن ترشح مصر لهذا المنصب الدولي المهم يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية، ودورها المحوري في تطوير منظومة النقل الجوي الإقليمي والعالمي.

وأكد الرئيس أن مصر ماضية في دعم التعاون الدولي داخل قطاع الطيران المدني، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية، وتعزيز جهود التنمية المستدامة في هذا المجال الحيوي.

وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تسعى دائمًا لتأكيد حضورها في المحافل الدولية من خلال ترشح أبنائها الأكفاء للمناصب القيادية، بما يعكس قوتها الناعمة وموقعها المؤثر عالميًا.