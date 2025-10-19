نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي: نصر أكتوبر ووقف الحرب في غزة إنجازان يبرزان قوة الإرادة المصرية في تحقيق السلام والتنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبطال حرب أكتوبر المجيدة، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة، التي تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر العظيم، مؤكدًا أن شهر أكتوبر سيبقى شاهدًا على الانتصارات المصرية العسكرية والسياسية.

أكتوبر.. شهر الانتصارات والسلام

وأكد الرئيس السيسي أن مصر حققت إنجازات بارزة في شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أن هذا الشهر شهد نصر أكتوبر عام 1973، كما شهد العام الجاري وقف الحرب في قطاع غزة بجهود مصرية حثيثة استمرت على مدار العامين الماضيين.

الجهود المصرية لوقف الحرب وإعادة الإعمار

واستعرض الرئيس السيسي جهود مصر المكثفة لوقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وهو المسار الذي تُوّج بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وعقد قمة السلام بمدينة شرم الشيخ.

كما أعلن الرئيس أن مصر ستستضيف في نوفمبر 2025 مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيًا الشعب المصري إلى المساهمة الفاعلة في جهود الإعمار، تعبيرًا عن التضامن والمسؤولية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

تنسيق حكومي ومجتمعي لدعم غزة

وكلف الرئيس السيسي رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية لدراسة إنشاء آلية وطنية لجمع التبرعات والمساهمات الشعبية لدعم وتمويل عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

شكر للرئيس ترامب على دعم جهود السلام

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده في دعم مساعي وقف الحرب في غزة، مؤكدًا أن التعاون بين القاهرة وواشنطن أسهم في تحقيق انفراجة إنسانية وسياسية بالمنطقة.