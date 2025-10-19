نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تواصل حملاتها لرفع الإشغالات والتعديات بشارع سليم بفيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل محافظة الجيزة للأسبوع الثاني على التوالي تنفيذ حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع سليم بمنطقة آخر فيصل.

حيث تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي الهرم في تنفيذ حملة مكبرة ساهمت في رفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بالشارع وتحسين حالة النظافة وضبط مخالفات فرز المخلفات العشوائية بالطريق العام بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وأسفرت الحملة عن رفع 450 حالة إشغال متنوعة لتعدي منشآت تجارية وباعة جائلين ومفترشين ومحال خضروات وفاكهة إلى جانب إزالة التعديات على حرم الطريق العام. كما تم ضبط والتحفظ على عدد من عربات الكارو التي كانت تقوم بفرز القمامة بصورة عشوائية بالطريق العام، وتحرير محاضر بيئية للمحال المخالفة التي لم تلتزم باشتراطات النظافة العامة أو شغلت الطريق بالمخالفة للقانون.

كما شملت الحملة رفع الحجارة والبلدورات التي كانت تعيق حركة سير المواطنين والمركبات.

وتابع الحملات ميدانيًا طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، بالتعاون مع شرطة المرافق بإشراف اللواء حسن دكروري مدير شرطة المرافق، وبمشاركة الإدارات المعنية بالإشغالات والبيئة والتراخيص.

