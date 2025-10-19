نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: هدفنا منذ اليوم الأول إيقاف الحرب وإدخال المساعدات لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 42، أن جهود مصر لإيقاف الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بدأت منذ اليوم الأول، وأن الدولة المصرية حرصت على استمرار الاتصالات مع كل الأطراف والدول المعنية لتحقيق الأمن والاستقرار.

دور أكتوبر في إنجازات مصرية

وأضاف الرئيس السيسي: "دائمًا شهر أكتوبر يتفضل علينا الله فيه وتحقق مصر فيه إنجازات كبيرة جدًا، وهذا الشهر له طعم مختلف"، مشددًا على أن هدف مصر كان إدخال المساعدات للإخوة الفلسطينيين وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وأن الجهود لم تتوقف خلال السنتين الماضيتين، بل استمرت بنفس العزم والإصرار.

حضور الندوة التثقيفية

وشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فعاليات الندوة التثقيفية رقم 42، والتي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكّدًا على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لضمان الأمن والسلام في المنطقة.