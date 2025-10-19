نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشيد بجهود ترامب في دعم وقف الحرب بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 42 أن مصر بذلت كل جهودها لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن الإنجازات الأخيرة جاءت بفضل الله سبحانه وتعالى وبالتعاون الدولي.

إشادة بجهود الرئيس الأمريكي

وقال الرئيس السيسي: "لا بد أن نوجه الشكر والتقدير والاحترام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مؤكدًا أن مؤتمر وقف الحرب في غزة الذي عُقد في شرم الشيخ كان ثمرة جهود مصرية ودعم دولي كبير، وأسهم بشكل فعال في تحقيق وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

الندوة التثقيفية وحضور الرئيس

ويشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فعاليات الندوة التثقيفية رقم 42 التي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي تناولت أبرز الإنجازات العسكرية والسياسية والاقتصادية لمصر، بالإضافة إلى جهودها الإنسانية والدبلوماسية الإقليمية.