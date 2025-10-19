نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جيش الاحتلال يهدد بقصف غزة ويطالب سكان مناطق محددة بالإخلاء الفوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سيرد بقوة على ما وصفه بـ "الانتهاكات المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار"، والهجوم الذي نفذته عناصر حركة حماس صباح اليوم، مؤكدًا أن الرد سيستهدف البنى التحتية الإرهابية وعناصر الحركة.

دعوة للإخلاء الفوري لسكان المناطق الخطرة

وطالب جيش الاحتلال سكان المناطق المحددة باللون الأحمر على الخريطة بالبقاء فقط في الجهة الواقعة غرب الخط الأصفر، محذرًا من أن المناطق الحمراء تعتبر مناطق قتال خطيرة جدًا، ويجب على المتواجدين فيها الإخلاء فورًا غربًا حفاظًا على سلامتهم.

حماس تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار

من جانبها، أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس التزامها الكامل بما تم الاتفاق عليه، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.

وأضافت أنها لا علم لها بأي اشتباكات أو أحداث جارية في منطقة رفح الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، وأن الاتصال بالمجموعات المتبقية مقطوع منذ عودة الحرب في مارس الماضي، مشيرة إلى أنها لا تستطيع التواصل مع مجاهديها لمعرفة مصيرهم.