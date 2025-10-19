نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: وقف حرب غزة تم عبر قمة شرم الشيخ وخطوة محورية لسلام المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ52 للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر، أن الحرب على قطاع غزة قد توقفت بالفعل، مؤكدًا أن فعاليات إنهاء الحرب تمت من خلال قمة شرم الشيخ، والتي اعتبرها خطوة محورية نحو تحقيق السلام في المنطقة.

تقدير الدور الأمريكي في وقف الحرب

وأشار الرئيس السيسي إلى تقدير الدور الكبير للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عملية إنهاء الحرب، مؤكدًا أن إرادته وعزيمته كانت حاسمة في إحلال السلام، وقال: "تقديرنا كان في محله، لأننا رأينا أن الرئيس ترامب يمتلك الإرادة والعزيمة القوية القادرة على إنهاء هذه الحرب".

المرحلة الأولى: المساعدات الإنسانية وإطلاق الرهائن

وأوضح الرئيس أن المرحلة الحالية تشمل إطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على أن تتبعها مراحل لاحقة تتعلق بـ إعادة إعمار القطاع.



وأشار إلى أن مؤتمرًا سيُعقد قريبًا في القاهرة لمناقشة خطة إعادة الإعمار ودعم الأشقاء في غزة، لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.