نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: مصر مستعدة للمساهمة فورًا في إعادة إعمار غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ52 للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر، أن مصر مستعدة للمشاركة الفورية في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الدولة ستكون من أوائل الدول المبادرة بالمساهمة دون أي مزايدات.

وقال الرئيس: "المفروض كل الدول تتجمع للمساهمة في إعادة إعمار غزة، لكن مصر قبل أن تتحرك باقي الدول مستعدة لتقديم الدعم الآن".

أضرار واسعة وبنية تحتية منهارة

وأشار الرئيس السيسي إلى أن قطاع غزة تعرض لتدمير شبه كامل، حيث تجاوز عدد المنازل والمنشآت والمدارس والمستشفيات المدمرة 200 ألف، إضافة إلى تضرر شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والبنية التحتية بالكامل، مؤكدًا أن عملية الإعمار ستتطلب تكاليف ضخمة.

وأوضح أن مصر ستظل في مقدمة الدول الداعمة للأشقاء في غزة، داعيًا إلى التضامن الدولي في هذه الخطوة الإنسانية المهمة.