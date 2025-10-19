أخبار مصرية

عاجل- السيسي: فوز مصر بمنصب مدير عام اليونسكو إنجاز تاريخي للعالم العربي والأفريقي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، إن فوز مصر بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو يمثل أحد الإنجازات المهمة لشهر أكتوبر، مؤكدًا أن هذا الحدث يعد نجاحًا كبيرًا لمصر وللعالمين العربي والأفريقي بعد عقود طويلة من غياب التمثيل في هذا الموقع الدولي الرفيع.

تهنئة ودعم القيادة المصرية

وأشار الرئيس إلى أن تولي الدكتور خالد العناني مسؤولية قيادة اليونسكو بعد عشرات السنين يمثل فرصة لم تتح للدول العربية والأفريقية منذ زمن طويل، موجّهًا له التهنئة ومتمنيًا التوفيق في أداء مهامه.

وأكد السيسي أن الدولة المصرية ستدعم الدكتور العناني بكل قوة لإنجاح مهمته في قيادة المنظمة الدولية، مؤكدًا أن هذا المنصب يعد مصدر فخر واعتزاز لمصر ويضاف إلى سجل إنجازات أكتوبر.

