نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: الكلمة مسؤولية قد تشعل ثورة أو تهدم دولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر، أن الظروف الصعبة جزء طبيعي من مسيرة أي دولة، مشيرًا إلى أن مصر واجهت خلال العامين الماضيين تحديات كبيرة، لكن الإرادة والعمل المستمر هما السبيل لتجاوز الصعوبات وتحقيق التطوير.

وأوضح الرئيس أن الإنسان في حراك دائم مع الواقع من أجل التحسين والتطوير، وأن الظروف الصعبة لا تنتهي، لكن المهم هو كيفية التعامل معها بعقل ووعي.

الكلمة أداة تأثير ومسؤولية كبيرة

تطرق الرئيس السيسي إلى أهمية الكلمة ودورها في تشكيل الوعي المجتمعي، مشددًا على أن الكلمة يمكن أن تشعل ثورة أو تُخرب دولة، مما يجعلها مسؤولية جسيمة تقع على عاتق الجميع، وخصوصًا العاملين في الإعلام والفن.

وأضاف أن الكلمة ليست مجرد حدث، بل تأثيرها يمتد إلى عقول الناس ووجدانهم، خصوصًا عند مخاطبة جمهور واسع، مؤكدًا أن تحريك الوعي المجتمعي علم وفن كبير يتطلب إدراكًا لدور الكلمة في بناء الدول أو هدمها.