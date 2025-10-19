نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: أمن مصر يحتاج إلى الوعي والفهم بجانب العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر، أن الحفاظ على أمن وسلامة مصر لا يتحقق بالعمل وحده، بل يحتاج أيضًا إلى الفهم والوعي.

وأوضح أن هذه المسؤولية تقع على عاتق جميع فئات المجتمع ومؤسساته، بما في ذلك المدرسة، المسجد، الكنيسة، البيت، والإعلام، التي تلعب دورًا مهمًا في بناء الوعي الوطني.

غياب الوعي يؤدي إلى فقدان الأفراد والوطن

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الأحداث الماضية أظهرت نتائج كل قرار وإجراء، وأن غياب الوعي قد يؤدي إلى ضياع الأفراد أو حتى الوطن بأكمله.

مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب وعي المواطنين

وشدد الرئيس على أن التحديات الاقتصادية لا يمكن مواجهتها إلا من خلال إرادة الشعب وجهود الدولة وتخطيطها السليم وتنفيذه، مؤكدًا أن وعي المواطنين بما تبذله الدولة وما تواجهه من مشاق هو الضمان الحقيقي للحفاظ على استقرار مصر واجتياز المراحل الصعبة.