نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماة الوطن: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية رسمت خارطة طريق المنطقة بأكملها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد مجاهد أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية والمرشح على رأس القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب عن قطاع غرب الدلتا على أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المُسلحة خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٢ التي نظمتها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية جائت في مرحلة هامة تمر بها المنطقة العربية بأكملها ورسمت معالم وخارطة طريق المنطقة بأكملها خلال المرحلة المقبلة.

وقال "مجاهد" في تصريحات صحفية إن الرئيس السيسي شدد على أن شهر أكتوبر هو شهر الانتصارات وذلك بداية من انتصار حرب اكتوبر العظيم مرورًا

بنجاح الجهود التي قادتها القيادة المصرية في وقف الحرب في قطاع غزة وعقد قمة السلام بمدينة شرم الشيخ ووقف الحرب ووقف اطلاق النار بجانب وانتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو ليظل شهر أكتوبر علامة مميزة في التاريخ المصري الحديث.

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية والمرشح على رأس القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب عن قطاع غرب الدلتا أن إعلان الرئيس استضافة مصر مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار قطاع غزة خلال شهر نوفمبر المقبل يأتي استكمالًا لدور في الريادي في المنطقة لدعم أمنها واستقرارها باعتبارها صمام أمام المنطقة العربية بأكملها .