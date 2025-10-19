نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السيسي يدعو المصريين للمساهمة في إعمار غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على جهوده في دعم مساعي وقف الحرب على غزة، مطالبًا الشعب المصري بالمساهمة في إعادة إعمار غزة.

مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة

وأعلن الرئيس السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ42 التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، أن مصر ستستضيف في نوفمبر المقبل مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار قطاع غزة.

ودعا الرئيس السيسي الشعب المصري إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار بالقطاع، مشيرًا إلى أن الدولة ستكون مبادرة بلا أي تزايد لإعادة الإعمار.

السيسي يتحدث عن أهمية دور الإعلام والفن في توعية الرأي العام

وأشار الرئيس، إلى أن شهر أكتوبر من العام الجاري شهد وقف الحرب في قطاع غزة، وانتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو، حيث وجّه الرئيس التهنئة للعناني ولأسرته، مؤكدًا دعم الدولة الكامل له لإنجاح مهمته الدولية الجديدة، كما شهد الشهر ذاته انتخاب مصر لعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان، معربًا عن تطلعه إلى فوز مصر بمنصب مدير عام منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو).

وفي معرض حديثه عن التحديات التي واجهتها الدولة، أكد الرئيس أن مصر قد مرت بظروف صعبة خلال العامين الماضيين، مشددًا على أهمية دور الإعلام والفن في توعية الرأي العام، ونشر الحقائق، وصون الدولة من حملات التضليل.

السيسي: مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب التخطيط والتنفيذ

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، ثمّن الرئيس صبر الشعب المصري وتحمله للضغوط، مؤكدًا أن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف إلى تحقيق إصلاح حقيقي وجذري، بعيدًا عن سياسة التأجيل أو التجاهل.

وشدد على أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب التخطيط والتنفيذ وإرادة شعبية واعية، مشيرًا إلى أن الدولة تدرس قراراتها بعناية، وتتخذها دون تردد متى اقتضى الصالح العام ذلك. وأكد الرئيس أنه يشعر بمعاناة المواطنين، كونه واحدًا منهم، وأن تجاوز هذه المرحلة الصعبة سيكون بعون الله وبجهد المصريين وإخلاصهم.

وأعرب الرئيس عن تقديره العميق للرئيس الراحل محمد أنور السادات، مشيدًا بشجاعته في اتخاذ قرار العبور لاستعادة الكرامة الوطنية بعد نكسة عام 1967، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تجاوز التحديات وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.