العالم على موعد مع الحدث الأبرز والأهم ترقبوا تغطية "القاهرة الإخبارية" لافتتاح المتحف المصري الكبير

أحمد جودة - القاهرة - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، برومو تغطيتها افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر افتتاحه في الأول من نوفمبر 2025، حيث العالم على موعد مع الحدث الأبرز والأهم.

وقالت الإعلامية مارينا المصري في البرومو، "هنا يتجدد التاريخ ليحكي مجد أمة لا يزول على أرض كتبت حضارتها بالحجر والذهب، حضارة ألهمت العالم منذ آلاف السنين، هنا يقف المتحف المصري الكبير شاهدًا على عبقرية الإنسان المصري، وجسرًا يربط بين أمجاد الماضي وإنجازات الحاضر وأحلام المستقبل".

وأضافت: "من القاهرة الإخبارية نرصد لكم افتتاح المتحف المصري الكبير، لحظة بلحظة، تحليلات تعيد قراءة التاريخ برؤية الحاضر".

