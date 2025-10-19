نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس وزراء النرويج يهنئ الرئيس السيسي بنجاح قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الوزراء النرويجي قدّم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة نجاح قمة شرم الشيخ للسلام، مُعربًا عن تقديره للجهود المكثفة التي بذلتها مصر للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وللدعوة الكريمة التي وُجهت إلى النرويج للمشاركة في القمة.

تأتي هذه التهنئة في إطار التقدير الدولي للدور المصري في جهود السلام بالمنطقة، وما حققته القمة من خطوات مهمة لتعزيز الاستقرار ووقف التصعيد في قطاع غزة.