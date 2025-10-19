نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس غدًا الاثنين 20 أكتوبر 2025.. أجواء حارة نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من شبورة مائية كثيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الطقس غدًا الاثنين 20 أكتوبر 2025.. أجواء حارة نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من شبورة مائية كثيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2025، مشيرة إلى استمرار الموجة الحارة التي تضرب البلاد منذ أيام، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة نهارًا على أغلب المحافظات، يقابله انخفاض ملحوظ ليلًا لتسود أجواء متقلبة بين حرارة النهار وبرودة المساء.

وأوضحت الأرصاد أن الطقس سيكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، بينما تصل الحرارة إلى مستويات مرتفعة على جنوب الصعيد، على أن تعود الأجواء للاعتدال ليلًا، مع ميل واضح للبرودة في الساعات المتأخرة، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المفتوحة.

كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الأولى (من الرابعة حتى الثامنة صباحًا) على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير، مطالبة السائقين بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور.

وشددت الأرصاد على أهمية استخدام الأنوار المنخفضة أثناء القيادة في الشبورة، وترك مسافات كافية بين السيارات، وعدم استخدام أنوار الانتظار أو الفلاشر أثناء السير، تجنبًا للحوادث المرورية الناتجة عن ضعف الرؤية.

وسجلت درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا في القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، وفي الإسكندرية 28 درجة، بينما تصل إلى 37 في الأقصر وأسوان. ومن المتوقع أن تشهد محافظات الوجه القبلي أجواء شديدة الحرارة نهارًا مع انخفاضها الصارخ ليلًا، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى في بعض المناطق إلى أقل من 20 درجة.

وبالنسبة لحالة البحار، فيكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع من 1.25 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا، بارتفاع موج من 1.5 إلى 2.25 متر، ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة. ويُتوقع أن يشهد خليج السويس حالة من الاضطراب النسبي بارتفاع موج يتراوح بين 2 و3 أمتار، ما قد يؤثر مؤقتًا على حركة الملاحة البحرية هناك.

كما توقعت الهيئة استمرار هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل، لتعود الأجواء الخريفية المستقرة تدريجيًا، استعدادًا لموجة باردة جديدة متوقعة في مطلع نوفمبر.