نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم فعالية اليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار اهتمام جامعة برج Iالعرب التكنولوجية برفع الوعي الصحي لدى المجتمع الأكاديمي والطلابي، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي نظمت الجامعة اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 فعالية اليوم التوعووي لمكافحة سرطان الثدي بعنوان “اعرفي٠افحصي٠ احمي نفسك” بمسرح الجامعة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع كلية العلوم الصحية التطبيقية من ضمن سلسلة الانشطة التعليمية التوعوويه للكليه، ومشاركة نادي روتاري بالإسكندرية والمجلس القومي للمرأة.

تهدف الفعالية إلى زيادة الوعي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر في رفع نسب الشفاء وتقليل معدل الوفيات، وتشجيع السيدات على الفحص الذاتي والدوري والمشاركة في حملات الكشف المبكر، إلى جانب دعم المتعافيات وتوفير المعلومات الدقيقة للمختصين والمهتمين، وتشجيع البحوث العلمية لتطوير علاجات أكثر فاعلية.

بدأ اليوم التوعووي في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا باستقبال الضيوف من خارج الجامعة في قاعة الـ VIP، تلا ذلك التجمع داخل المسرح لبدء فعاليات اليوم بتلاوة آيات من القرآن الكريم والسلام الوطني.

ألقى الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، كلمة أكد فيها حرص الجامعة على المشاركة الفاعلة في جميع المبادرات الصحية التي تخدم المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الوعي الصحي بين طلابها، ودعم الجهود الوطنية في مكافحة سرطان الثدي.

كما ألقى الأستاذ الدكتور إبراهيم الفحام، مستشار رئيس الجامعة والمشرف العام على كلية العلوم الصحية التطبيقية، كلمة أوضح فيها أن هذه الفعاليات تمثل تطبيقًا عمليًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع، وأن كلية العلوم الصحية تسعى دائمًا لتخريج كوادر مؤهلة تساهم في تطوير المنظومة الصحية في مصر.

وأعربت الأستاذة الدكتورة رشا ياقوت، وكيلة كلية العلوم الصحية التطبيقية لشؤون التعليم والطلاب، عن فخرها بالمشاركة الطلابية الواسعة في التنظيم والحضور، مؤكدة على أهمية نشر ثقافة الفحص المبكر بين الطالبات والمجتمع الجامعي.

وألقت الدكتورة وفاء العروسي، رئيس نادي روتاري الإسكندرية هابر، كلمة تناولت فيها دور النادي في دعم الأنشطة الخدمية والمجتمعية، مؤكدة أن التوعية بسرطان الثدي تأتي ضمن أولويات النادي في مجال الخدمة العامة، وموجهة الدعوة إلى مزيد من التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجامعات لنشر الوعي الصحي.

كما قدمت الدكتورة إيمان أحمد منا، كبير أخصائيي أمراض النساء والتوليد والمقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، محاضرة توعوية بعنوان “سرطان الثدي: المرض ليس حكرًا على النساء فقط”، أوضحت خلالها أن سرطان الثدي قد يصيب الرجال أيضًا، مشيرة إلى أهمية الفحص الذاتي المبكر وضرورة التوعية بكيفية إجراء الفحص المبدئي، إلى جانب عرض طرق الوقاية وخفض عوامل الخطورة المرتبطة بالمرض.

تضمن اليوم أيضًا جلسة حوارية بعنوان “التغذية السليمة ودورها في الوقاية من السرطان” أدارها الدكتورة: ايمان احمد والدكتورة وفاء العروسي والدكتورة رشا ياقوت بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الصحية التطبيقية والطلاب بجميع الفرق المختلفه بالكليه، كما تم تنظيم مسابقة طلابية تضمنت طرح أسئلة حول سرطان الثدي وتقديم جوائز فورية للفائزين، في إطار تشجيع المشاركة التفاعلية ونشر الوعي الصحي بين الطلاب.

واختتمت الفعالية بتكريم المحاضرين والمشاركين والمنظمين، والتقاط الصور التذكارية الجماعية على مسرح الجامعة، وسط أجواء مفعمة بالإيجابية والتعاون المجتمعي.