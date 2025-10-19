نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين "الأعلى للجامعات" يستقبل وزيرة الهجرة الأسبق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، اليوم بمكتبه، السفيرة الدكتورة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الأسبق، وذلك على هامش اجتماع لجنة قطاع الدراسات اللغوية بالمجلس، لمناقشة مستقبل دراسة اللغات والترجمة في الجامعات المصرية.

جاء اللقاء في إطار حرص المجلس الأعلى للجامعات على دعم وتطوير برامج الدراسات اللغوية والترجمة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبحث آليات تعزيز قدرات خريجي كليات اللغات والترجمة وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل الدولي.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات الأكاديمية والقيادات الجامعية، من بينهم الدكتور صالح هاشم، رئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات اللغوية، والدكتورة علا عبدالجواد، نائب رئيس جامعة الملك سلمان الدولية وأمينة اللجنة، والدكتورة ماجي ناصيف، المديرة التنفيذية لهيئة فولبرايت في مصر، إلى جانب أعضاء لجنة القطاع من مختلف الجامعات المصرية.

وناقش الاجتماع سبل تطوير المناهج الدراسية لتتماشى مع الاتجاهات الحديثة في تعليم اللغات والترجمة، والتوسع في البرامج البينية التي تربط بين اللغات والتخصصات الأخرى، مثل الإعلام والدبلوماسية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على التواصل الفعّال في بيئات متعددة الثقافات. كما تناول الاجتماع أهمية الشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية ومراكز اللغات العالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الأكاديمية.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت، خلال كلمته، أن المجلس الأعلى للجامعات يولي اهتمامًا خاصًا بقطاع اللغات والترجمة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز القوة الناعمة لمصر والانفتاح على العالم. وأضاف أن تطوير هذا القطاع لا يقتصر على تحديث المناهج فقط، بل يشمل تنمية المهارات التطبيقية والتكنولوجية للطلاب، وربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل.

من جانبها، أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها بالمشاركة في هذا الاجتماع، مشيدةً بالدور الحيوي الذي يقوم به المجلس الأعلى للجامعات في تطوير التعليم الجامعي المصري. وأكدت أن تعزيز تعليم اللغات الأجنبية يُعد أداة أساسية لتمكين الشباب المصري من الانخراط في الأسواق العالمية والمساهمة في بناء صورة إيجابية لمصر في الخارج.

وفي ختام اللقاء، أهدى الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت الوزيرة السابقة سها جندي الميدالية التذكارية الخاصة باليوبيل الماسي للمجلس الأعلى للجامعات، تقديرًا لجهودها البارزة في خدمة قضايا المصريين بالخارج وإسهاماتها في دعم التواصل بين الدولة ومواطنيها في مختلف أنحاء العالم.

يأتي هذا اللقاء في سياق جهود المجلس الأعلى للجامعات لتعزيز الحوار الأكاديمي وتبادل الرؤى حول مستقبل التعليم في مصر، لا سيما في المجالات التي تمس الهوية الثقافية والقدرات التنافسية للطلاب المصريين في الداخل والخارج.