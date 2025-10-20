عاجل- الرئيس السيسي يوجّه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة ومواجهة الفكر المتطرف وتعزيز وعي النشء الديني والوطني

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يتابع ملفات عمل وزارة الأوقاف ويوجّه بتكثيف برامج تدريب الدعاة والخطباء

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على أهمية الاستمرار في جهود التحصين الفكري ونشر القيم الصحيحة، مشددًا على ضرورة مواجهة التطرف الديني بكل صوره، والتصدي للسلوكيات السلبية في المجتمع.

كما وجّه الرئيس بمواصلة العمل على تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة، وتطوير برامج تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث النظم والأساليب العلمية.

"صحح مفاهيمك".. مبادرة لبناء وعي ديني مستنير لدى الأطفال والنشء

استعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ المبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك"، والتي تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الأوقاف لبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى إطلاق البرنامج التثقيفي للطفل للعام (٢٠٢٥ – ٢٠٢٦) بمشاركة ٢٠٨٨٠ مسجدًا على مستوى الجمهورية، ضمن جهود الوزارة لغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية لدى النشء وبناء الشخصية المصرية المتوازنة.

تعظيم الاستفادة من أصول الأوقاف واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة

تناول الاجتماع أيضًا استعراض آليات تعظيم الاستفادة من أصول هيئة الأوقاف المصرية، حيث وجّه السيد الرئيس بضرورة إدارة الأصول التابعة للهيئة بكفاءة وفاعلية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للعائد منها ويعزز الأهداف التنموية والاقتصادية للدولة.