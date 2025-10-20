نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: ضرورة تعظيم الاستفادة من أصول الأوقاف ومواصلة جهود بناء وعي ديني مستنير لدى الأطفال والنشء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رؤية رئاسية لتعزيز الدور التنموي والدعوي لوزارة الأوقاف

في إطار اهتمام الدولة بتفعيل الدور المجتمعي والدعوي لوزارة الأوقاف وتعظيم مردود أصولها، اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لاستعراض عدد من الملفات المهمة التي تستهدف تطوير العمل الدعوي، وتحسين إدارة الموارد والأصول الوقفية بما يخدم التنمية الشاملة في مصر.

وخلال الاجتماع، أكد السيد الرئيس على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول هيئة الأوقاف المصرية، من خلال الإدارة الحديثة والفعالة التي تضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي، مشددًا على أهمية طرح الفرص الاستثمارية الواعدة لتعزيز دور الهيئة كمصدر مستدام لدعم مشروعات الدولة والمجتمع.

تعظيم الاستفادة من أصول هيئة الأوقاف: كفاءة في الإدارة واستثمار في التنمية

استعرض الاجتماع آليات تطوير إدارة أصول هيئة الأوقاف المصرية، التي تمتلك ثروة عقارية واقتصادية كبيرة تمثل ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني.

ووجّه السيد الرئيس بضرورة تطبيق أفضل الممارسات في استثمار تلك الأصول، وتفعيل منظومة رقمية دقيقة لحصرها ومتابعة استغلالها، بما يحقق الشفافية والكفاءة ويرفع من العائد المالي الموجه لخدمة العمل الدعوي والاجتماعي.

كما شدّد على أهمية الربط بين أهداف الهيئة الاقتصادية والدعوية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موارد الدولة دون الإخلال بالضوابط الشرعية للأوقاف.

"صحح مفاهيمك".. مبادرة لترسيخ الفكر الوسطي وبناء وعي ديني لدى الأجيال الجديدة

تطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة تنفيذ المبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك"، التي تُعد أحد أبرز مشروعات وزارة الأوقاف لبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير.

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري أن الوزارة أطلقت البرنامج التثقيفي للطفل للعام (٢٠٢٥ – ٢٠٢٦) بمشاركة ٢٠٨٨٠ مسجدًا على مستوى الجمهورية، ضمن جهودها لغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس النشء، وتنمية شخصية متوازنة تجمع بين الاعتزاز بالهوية المصرية والانفتاح على قيم التسامح والوسطية.

وأكد السيد الرئيس أهمية هذه الجهود في بناء جيل جديد واعٍ بقيم دينه ووطنه، قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة والمغلوطة، وملتزم بمنهج الاعتدال والفكر الصحيح.

تكامل بين التنمية والوعي: استراتيجية شاملة للأوقاف في عهد السيسي

يعكس الاجتماع توجه الدولة نحو تعظيم التكامل بين التنمية الاقتصادية والوعي المجتمعي، من خلال تفعيل أدوار المؤسسات الدينية كركيزة لبناء الإنسان المصري.

فبينما تعمل هيئة الأوقاف على استثمار أصولها بكفاءة لدعم موارد الدولة، تمضي الوزارة في برامجها التوعوية لتصحيح المفاهيم وتحصين المجتمع من الفكر المتطرف، في إطار رؤية شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء دولة قوية فكريًا واقتصاديًا.