عاجل- الرئيس السيسي: مستمرون في تحصين الفكر الديني ومواجهة التطرف وتعظيم الاستفادة من أصول الأوقاف

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يؤكد أهمية مواصلة جهود نشر القيم الصحيحة ومواجهة التطرف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على أهمية استمرار جهود التحصين الفكري ونشر القيم الصحيحة في المجتمع، مشددًا على ضرورة مواجهة الفكر المتطرف بكل صوره وأشكاله.

وقال الرئيس السيسي إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستهدف وعي الشباب والنشء، مشيرًا إلى أن مواجهة التطرف لا تقتصر على الخطاب الديني فقط، بل تمتد لتشمل غرس القيم الوطنية والأخلاقية السليمة في مختلف مؤسسات المجتمع.

وشدّد السيد الرئيس على أهمية مواصلة تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة، وتكثيف برامج تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث النظم العلمية، بما يضمن إعداد كوادر دعوية قادرة على التعامل الواعي مع قضايا الفكر والدين في العصر الحديث.

وزير الأوقاف: نعمل على بناء وعي ديني مستنير وتعزيز الانتماء الوطني

من جانبه، استعرض الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الجهود التي تبذلها الوزارة في تنفيذ المبادرات التوعوية، وعلى رأسها مبادرة "صحح مفاهيمك"، التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير.

وأشار الوزير إلى إطلاق البرنامج التثقيفي للطفل للعام (٢٠٢٥ – ٢٠٢٦) بمشاركة ٢٠٨٨٠ مسجدًا على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة، مؤكدًا أن الهدف هو غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس الأطفال والنشء منذ الصغر، وبناء شخصية متوازنة تجمع بين الاعتزاز بالهوية المصرية والفكر الوسطي المعتدل.

وأوضح الأزهري أن الوزارة مستمرة في دعم برامج التدريب والتأهيل للأئمة والدعاة، وتحديث أساليب العمل الدعوي بما يتناسب مع تحديات العصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.

السيسي يوجّه بتعظيم الاستفادة من أصول الأوقاف وإدارتها بكفاءة

وخلال الاجتماع، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي آخر المستجدات بشأن أصول هيئة الأوقاف المصرية، مشددًا على أهمية إدارة هذه الأصول بكفاءة وشفافية لتحقيق أقصى استفادة منها.

ووجّه الرئيس بضرورة حصر الأصول واستغلالها استغلالًا أمثل، عبر طرح فرص استثمارية واعدة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد إضافية للعمل الدعوي والاجتماعي.

وأكد السيد الرئيس أن تعظيم العائد من أصول الأوقاف يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع دور الوزارة في نشر الوعي الديني، حتى تتحقق المعادلة المتوازنة بين التنمية الاقتصادية والإصلاح الفكري والمجتمعي.

تكامل الرؤية بين القيادة السياسية ووزارة الأوقاف

يعكس الاجتماع رؤية متكاملة بين القيادة السياسية ووزارة الأوقاف، تجمع بين التنمية المادية والفكرية.

فبينما تسعى الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم الاستفادة من أصول الأوقاف بما يخدم الاقتصاد الوطني، تعمل الوزارة بقيادة الدكتور أسامة الأزهري على بناء وعي ديني مستنير، يسهم في حماية المجتمع من التطرف، وتعزيز الانتماء الوطني لدى مختلف فئات المجتمع.