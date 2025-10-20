نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: التحول الرقمي أولوية متقدمة لتطوير العمل الحكومي وتيسير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يستعرض جهود تحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستشارات التجارية، وعدد من مسؤولي الشركة، لاستعراض جهود وخطوات تحسين الخدمات المقدمة إلكترونيًا للمواطنين والمستثمرين، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف التحول الرقمي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، لما له من أثر إيجابي مباشر في تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات، بما يسهّل الإجراءات على المواطن والمستثمر، ويحقق مستوى أفضل من رضا المتعاملين مع الخدمات الحكومية.

مشروع "فاتورتك حمايتك وجايزتك" نموذج لتحفيز المواطنين ودمج الاقتصاد غير الرسمي

استعرض المهندس عاطف حلمي أبرز المشروعات التي تنفذها شركة برايم بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وعلى رأسها مشروع "فاتورتك حمايتك وجايزتك" بالشراكة مع وزارة المالية، والذي يهدف إلى إشراك المواطن في منظومة ضريبة القيمة المضافة، وتحفيزه على طلب الإيصال أو الفاتورة عند الشراء من المتاجر.

وأوضح حلمي أن هذا المشروع يدعم خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مشيرًا إلى أن الدراسات الدولية تؤكد أن تطبيق نظم تحفيز المواطنين يسهم في تقليل نسب التهرب الضريبي بما يتراوح بين 5% إلى 16%.

بيئة أعمال رقمية جديدة لتيسير رحلة المستثمر وتقليل البيروقراطية

عرض المهندس عاطف حلمي رؤية شركة برايم حول إعادة بناء بيئة الأعمال في مصر عبر تعزيز أدوات التحول الرقمي، موضحًا أن هذه البيئة الجديدة ترتكز على منصة موحدة للتعامل مع جميع الجهات الحكومية، بما يضمن الشفافية وسلاسة دورة الأعمال.

وأشار إلى أن هذه المنصة ستُمكّن المستثمرين من الحصول على الخدمات من جهة واحدة هي "منصة الكيانات الاقتصادية" بدلًا من التعامل مع عشرات الجهات الحكومية، حيث ستوفر المنصة 80 خدمة موحدة بديلة عن نحو 1100 خدمة تقليدية في السجل التجاري وهيئة الاستثمار، مع إنشاء ملف موحد للكيان الاقتصادي يحتوي على جميع بياناته القانونية والإجرائية.

تطبيق عملي لتيسير رحلة المستثمرين في الترخيص والتشغيل

قدّم رئيس شركة برايم نموذجًا تطبيقيًا يوضح الأثر الفعلي لمنهجية التحول الرقمي في تيسير إجراءات الاستثمار، موضحًا أنه وفق النموذج الجديد سيتمكن المستثمر الراغب في إنشاء مصنع غزل ونسيج من الحصول على التراخيص خلال 21 يومًا فقط، من خلال التعامل مع جهة واحدة هي منصة الكيانات الاقتصادية، بدلًا من المرور بعدة مراحل وجهات كما هو الحال في النظام التقليدي.

مدبولي يشيد بالجهود ويؤكد استمرار دعم الحكومة للتحول الرقمي

في ختام الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالجهود المبذولة في تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية، مؤكدًا أن الدولة ماضية بقوة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الشامل، بما يحقق تحسين بيئة الأعمال، ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين.