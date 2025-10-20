نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاقة عكسية تتبدّل: لماذا ترتفع الأسهم والذهب في الوقت نفسه؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظاهرة غير معتادة في الأسواق.. الذهب والأسهم يربحان معًا!

في تحرك غير تقليدي أثار دهشة المراقبين الاقتصاديين، شهدت الأسواق العالمية خلال الأيام الأخيرة صعودًا متزامنًا في أسعار الذهب والأسهم، وهو مشهد نادر الحدوث، نظرًا لأن العلاقة بينهما عادة ما تكون عكسية. ففي الأوقات التي ترتفع فيها الأسهم، يتراجع الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، والعكس صحيح. لكن ما يحدث الآن يبدو استثناءً اقتصاديًا يعكس حالة غير مسبوقة من السيولة والقلق في آنٍ واحد.

الذهب

ظاهرة غير معتادة تربك التحليلات التقليدية

عادةً ما يعتبر المستثمرون الذهب ملاذًا يلجأون إليه عند اضطراب الأسواق أو انخفاض مؤشرات الأسهم، إلا أن الأسابيع الأخيرة كشفت عن تحرك غريب، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية بالتوازي مع ارتفاع أسعار الذهب.

ويشير المحللون إلى أن هذه الظاهرة تعكس تغيرًا في سلوك المستثمرين، الذين باتوا يسعون لتنويع محافظهم الاستثمارية بشكل أوسع، خوفًا من تقلبات محتملة في أسواق العملات والسندات.

السيولة المرتفعة وراء المشهد المزدوج

يرى خبراء الاقتصاد أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الصعود المتوازي هو توافر السيولة الضخمة في الأسواق العالمية، نتيجة توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

فالسيولة الزائدة تدفع المستثمرين إلى ضخ أموالهم في كل من الأصول الخطرة (مثل الأسهم) والأصول الآمنة (مثل الذهب) في الوقت نفسه، ما يؤدي إلى تحركهما في الاتجاه ذاته.

كما أن البنوك المركزية الكبرى، خاصة في آسيا والشرق الأوسط، واصلت زيادة احتياطاتها من الذهب، ما عزز الطلب عليه دون أن يؤثر على جاذبية الأسهم كاستثمار قصير الأجل.

دور الدولار الأمريكي في المعادلة

من ناحية أخرى، لعب تراجع الدولار الأمريكي دورًا محوريًا في دعم هذا الاتجاه المزدوج.

إذ يؤدي انخفاض الدولار عادة إلى رفع أسعار الذهب المقومة به، وفي الوقت نفسه يشجع على تدفقات استثمارية أكبر إلى الأسواق الناشئة وأسواق الأسهم العالمية.

وبذلك، ساهم ضعف الدولار في دعم كلٍ من الذهب والأسهم معًا، لتظهر النتيجة في شكل صعود جماعي غير مألوف.

مخاوف التضخم تدفع نحو الأمان دون التخلي عن المخاطرة

يشير بعض المحللين إلى أن المخاوف المتزايدة من عودة التضخم دفعت المستثمرين إلى التمسك بالذهب كوسيلة للتحوط من انخفاض القوة الشرائية، في حين أن البعض الآخر يرى أن التفاؤل بشأن خفض الفائدة جعل الأسهم أكثر جاذبية.

هذا المزيج من القلق والأمل خلق وضعًا فريدًا، حيث يتجه المستثمرون نحو كلا الاتجاهين في آنٍ واحد — حماية عبر الذهب، وطموح عبر الأسهم.

هل يستمر هذا الاتجاه؟

رغم أن الظاهرة الحالية مثيرة للاهتمام، إلا أن أغلب المحللين يتوقعون أنها لن تدوم طويلًا.

ففي حال أعلن الفيدرالي الأمريكي رسميًا عن خفض الفائدة، قد يتجه المستثمرون بشكل أوضح نحو الأسهم، مما يدفع الذهب إلى التراجع مؤقتًا.

لكن ما دام ظلت حالة عدم اليقين الاقتصادي مسيطرة، فمن المرجح أن يحتفظ الذهب بجاذبيته إلى جانب أسواق الأسهم القوية، في مشهد غير معتاد يعكس طبيعة المرحلة المضطربة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

صعود الذهب والأسهم معًا هو رسالة واضحة عن القلق الممزوج بالتفاؤل الذي يسود الأسواق العالمية اليوم.

فالمستثمرون لا يثقون كليًا في استقرار الاقتصاد، ولا يريدون أيضًا تفويت فرص الأرباح المحتملة.

وفي ظل هذا التوازن الدقيق، يبدو أن العالم يعيش مرحلة استثمارية استثنائية لا تخضع للقواعد التقليدية — مرحلة يتجاور فيها الأمان والمخاطرة على نحو لم نشهده منذ سنوات.