عاجل- الحكومة: "فاتورتك حمايتك وجايزتك".. مبادرة لتحفيز المواطنين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية

أحمد جودة - القاهرة - "فاتورتك حمايتك وجايزتك".. مبادرة لتحفيز المواطنين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية

في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية المالية ودعم منظومة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، استعرض المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستشارات التجارية، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع "فاتورتك حمايتك وجايزتك" الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة المالية.

وأوضح حلمي أن المشروع يهدف إلى إشراك المواطن في منظومة ضريبة القيمة المضافة، من خلال تحفيزه على طلب الإيصال أو الفاتورة عند شراء أي سلعة أو خدمة من المتاجر، بما يضمن حق المستهلك ويعزز من شفافية التعاملات التجارية.

وأشار إلى أن المشروع يعد خطوة محورية في خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، عبر بناء وعي مجتمعي بأهمية الفاتورة الضريبية، وتحويل المواطن إلى شريك فاعل في تطبيق منظومة التحصيل العادل للضرائب.

وأضاف رئيس شركة برايم أن التجارب الدولية أثبتت أن تطبيق نظم تحفيزية للمواطنين يسهم في خفض معدلات التهرب الضريبي بنسب تتراوح بين 5% و16%، وهو ما يعزز موارد الدولة ويدعم جهودها في تحسين الخدمات العامة وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأكد حلمي أن المشروع لا يقتصر على الجوانب المالية فقط، بل يمثل أيضًا منظومة متكاملة للتثقيف الضريبي والتحفيز المجتمعي، تسهم في بناء علاقة ثقة بين الدولة والمواطن، وترسخ مفهوم المشاركة المجتمعية في تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص في السوق.