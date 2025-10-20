رمضان جاي بدري السنة دي.. علماء الفلك يحسمون موعد بدايته 2026 في مصر والعالم العربي

أحمد جودة - القاهرة - الفلكيون يحسمونها.. الأربعاء 18 فبراير أول أيام رمضان 2026 في مصر والسعودية

تستعد الدول العربية والإسلامية لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا، إذ بدأت الأنظار تتجه نحو المراصد الفلكية لمعرفة الموعد المتوقع لبداية الشهر الكريم، الذي يحمل روحًا خاصة من العبادة والتقوى واللمة العائلية.

وبحسب أحدث الحسابات الفلكية الصادرة عن معاهد البحوث في مصر والسعودية، يُتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 في معظم الدول العربية، وذلك بناءً على لحظة ميلاد الهلال وموقعه في السماء بعد غروب الشمس.

متى يولد هلال رمضان 2026؟

تُشير البيانات الفلكية إلى أن اقتران القمر بالشمس (ولادة الهلال الجديد) سيحدث يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 في تمام الساعة 12:01 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويعني ذلك أن الهلال سيكون قد وُلد بالفعل قبل غروب شمس ذلك اليوم، ما يجعل رؤيته ممكنة في بعض المناطق العربية باستخدام الأجهزة الفلكية أو بالعين المجردة، إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك.

وبناءً عليه، يكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان فلكيًا في مصر والسعودية ومعظم الدول العربية.

هل تتفق جميع الدول على هذا الموعد؟

رغم دقة الحسابات الفلكية، إلا أن بعض الدول الإسلامية لا تعتمد عليها وحدها، إذ تفضل اللجوء إلى الرؤية الشرعية للهلال مساء يوم التاسع والعشرين من شعبان.

في مصر، تتولى دار الإفتاء المصرية مهمة استطلاع الهلال عبر لجان علمية وشرعية تنتشر في محافظات الجمهورية، وتستخدم أجهزة متطورة لرصد الهلال بدقة.

أما في السعودية، فتُشرف المحكمة العليا على عملية الرؤية، وتستعين بلجان الترائي في مناطق مثل سدير وتمير.

بينما تشترط دول مثل المغرب رؤية الهلال بالعين المجردة فقط، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى اختلاف يوم بداية رمضان بين دولة وأخرى.

ورغم هذه الاختلافات المعتادة، فإن الظروف الفلكية هذا العام تُشير إلى توافق مرتقب بين معظم الدول العربية على أن الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون أول أيام الصيام.

ومتى يكون عيد الفطر 2026 فلكيًا؟

تشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان 1447 هـ سيستمر 29 يومًا فقط، ليكون عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، على أن يتم تأكيد الموعد الشرعي وفقًا لرؤية هلال شهر شوال.