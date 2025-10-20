عاجل- مدبولي: إنشاء ثلاثة مراكز بيانات حكومية جديدة نواة لبناء دولة رقمية متكاملة تواكب التطور العالمي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: إنشاء ثلاثة مراكز بيانات حكومية جديدة نواة لبناء دولة رقمية متكاملة تواكب التطور العالمي

في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي وبناء بنية تحتية تكنولوجية متطورة، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لإنشاء ثلاثة مراكز بيانات حكومية جديدة بنسبة 100%، تمثل نواة أساسية للبنية الرقمية الوطنية التي تسعى الدولة من خلالها إلى تحقيق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح العرض أن هذه المراكز تتمتع بإمكانيات تقنية متقدمة، وتُعد من أهم ركائز الدولة في إدارة وتخزين البيانات الحكومية، حيث تم تصميمها وفقًا لأعلى المعايير العالمية في الأمان المعلوماتي وحوكمة البيانات، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات وتوفير خدمات رقمية عالية الكفاءة.

ربط متكامل بين مراكز البيانات لتعزيز حوكمة المعلومات

كما تم خلال الاجتماع استعراض مستوى الربط الفني بين المراكز الجديدة والمراكز الأخرى القائمة في مختلف القطاعات، لضمان تكامل المنظومة الوطنية للبيانات، وتحقيق أعلى درجات الأمان والتنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية.

ويهدف هذا الربط إلى تسهيل تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بصورة مؤمنة وسريعة، ما ينعكس إيجابًا على كفاءة اتخاذ القرار، ويُسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

مدبولي: هدفنا بناء دولة رقمية تواكب التطور العالمي

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع ملف التحول الرقمي ضمن أولوياتها الاستراتيجية، إدراكًا لأثره الكبير في تطوير الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وأضاف رئيس الوزراء أن الاستثمار في مراكز البيانات والسحب الحاسوبية يمثل محورًا أساسيًا لبناء الدولة الرقمية الحديثة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يعد خطوة مهمة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات والخدمات الرقمية في الشرق الأوسط وإفريقيا.