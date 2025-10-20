عاجل- مصر توقع عقدًا لحفر 5 آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد

أحمد جودة - القاهرة - مصر توقع عقدًا لحفر 5 آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد

في إطار جهود الدولة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي ودعم الاكتفاء الذاتي من الطاقة، تم توقيع عقد جديد بين شركتي "بي بي" البريطانية و"فالاريس"، لحفر خمس آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط، بهدف إضافة كميات جديدة من الغاز للإنتاج المحلي خلال العام المقبل والوصول إلى خزانات غاز جديدة تُسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية لمصر وتقليل فاتورة الاستيراد.

عمليات الحفر تشمل أعماق تصل إلى 1500 متر

وبموجب العقد، ستتولى شركة "بي بي" البريطانية أعمال الحفر في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط على أعماق تتراوح بين 300 و1500 متر، باستخدام منصة الحفر العميق DS-12 التابعة لشركة "فالاريس" العالمية.

ومن المقرر أن تبدأ العمليات الفعلية في عام 2026، ضمن خطة متكاملة تستهدف زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي واستكشاف مكامن جديدة في أعماق البحر المتوسط.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

يأتي توقيع هذا العقد في إطار رؤية الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الطاقة، واستمرار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف.

كما يعكس التعاون بين "بي بي" و"فالاريس" ثقة الشركات العالمية في المناخ الاستثماري المصري، وقدرة الدولة على توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة في قطاع الطاقة.