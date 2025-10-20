نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تعقد أولى اجتماعاتها.. واختيار خالد صلاح رئيسًا وعصام كامل مقررًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أولى اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

وتم خلال الاجتماع، اختيار الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيسًا للجنة، والكاتب الصحفي عصام كامل مقررًا لها، وتم الاتفاق على مخاطبة عدد من الجهات والهيئات العاملة في مجال التكنولوجيا للمشاركة في اجتماعات اللجنة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أهداف اللجنة وخطط عملها المستقبلية، حيث تم الاتفاق على عدد من نقاط العمل المحددة، وتوزيع المهام على أعضاء اللجنة بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى تقديم ورقة عمل متكاملة تسلط الضوء على استراتيجيات التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الإعلام المصري، بما يواكب أحدث المعايير الدولية ويعزز من كفاءة الأداء الإعلامي الوطني.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين أعضاء اللجنة واستغلال خبراتهم المتنوعة في المجالات الإعلامية والتقنية، لتقديم حلول مبتكرة تسهم في نقل الإعلام المصري إلى مرحلة متقدمة في التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كلًا من الدكتور/ طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والسيد/ أشرف مفيد، خبير في الذكاء الاصطناعي وكاتب صحفي، والسيد/ إيهاب عوض، نائب رئيس غرفة الأخبار بقناة اكسترا نيوز، والسيد/ جمال الشاعر، إعلامي، والسيد/ خالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، والسيد/ خالد صلاح، كاتب صحفي، والسيد/ خليل العوامي، رئيس تحرير الإعلام الرقمي بالشركة المتحدة، والدكتور/ سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، والسيد/ عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، والسيد/ علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والسيد/ فادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، والدكتور/ محمد شومان، أستاذ الصحافة، والسيد/ مصطفى محمد عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، والسيد/ هيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.