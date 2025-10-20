نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا انطلاق فاعليات يوم البيئة العربي بكلية التعليم المستمر جامعة النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمشاركة جامعة الدول العربية وبالتعاون بين إدارة شئون البيئة بجامعة الدول العربية، و«مهندسون من أجل مصر المستدامة»، وكلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، تنطلق فاعليات يوم البيئة العربي الذي يقام بمقر جامعة النيل الأهلية غدا الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.

يفتتح يوم البيئة العربي، كل من الدكتور عصام رشدي رئيس جامعة النيل، والدكتورة نيفين عبد الخالق عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، والوزير المفوض الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة الشؤون البيئية بجامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة، والمهندس محمد كامل رئيس مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة.

وصرحت الدكتورة نيفين عبد الخالق عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، بأن اليوم العربي للبيئة، يهدف إلى التوعية بالتحديات والمشكلات البيئية التي تواجهها المنطقة.

واكدت «عبد الخالق» أهمية يوم البيئة العربي في الدعوة إلى تكثيف جهود التعاون العربي بكل ما يخص مجالات البيئة في بلداننا، وذلك لإيجاد حلول حقيقية للمشاكل البيئية التي تأخذ بالازدياد المستمر على المستوى العالمي يومًا بعد يوم، موضحة أن اليوم العربي للبيئة من تدشينه بتأسيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

واضاف المهندس محمد كامل رئيس مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة، أن فاعليات اليوم تشمل عدد من الجلسات التي تناقش محاور مهمة لتعزيز العمل البيئي العربي المشترك منها مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة في الوطن العربي.

وتابع، كما تناقش الفعاليات تمكين الشباب العربي كشركاء فاعلين في حماية البيئة وصناعة المستقبل المستدام، بالإضافة إلى اطلاق عدد من المبادرات وتكريم المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.