نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرابط الرسمي للحصول على “التقييمات الأسبوعية” لطلاب المرحلة الابتدائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني لتحميل التقييمات الأسبوعية الخاصة بصفوف النقل في المرحلة الابتدائية عبر بوابتها الرقمية، وذلك ضمن خطة الوزارة لمتابعة التحصيل الدراسي للطلاب بصورة دورية.

ويمكن لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب الدخول إلى الرابط الإلكتروني واختيار المرحلة الدراسية والصف والفصل والمادة، ثم الضغط على نوع المحتوى “التقييمات الأسبوعية” لعرض النماذج أو تحميلها بصيغة PDF بسهولة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة التعليم الأساسية وتطبيق نظام التقييم المستمر الذي يهدف إلى قياس مستوى الطالب في مختلف المهارات التعليمية أولًا بأول، وتقديم تغذية راجعة فورية تساعد على تحسين الأداء الدراسي ومعالجة أي نقاط ضعف قبل الامتحانات النهائية.

كما أوضحت أن التقييمات الأسبوعية تُعد جزءًا من أعمال السنة المقررة، وتشمل درجاتها تقييمات داخلية تهدف إلى تشجيع الطلاب على المتابعة المنتظمة، وتعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة من خلال متابعة مستوى الطالب الأكاديمي بشكل مستمر.

خطوات الحصول على التقييمات الأسبوعية

-الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو بوابة التعليم الإلكتروني.

-اختيار المرحلة الابتدائية ثم الصف الدراسي والفصل الدراسي.

-تحديد المادة الدراسية.

-الضغط على “نوع المحتوى” واختيار “التقييمات الأسبوعية”.

-عرض أو تحميل الملف المطلوب بصيغة PDF.

وتؤكد الوزارة أن الهدف من هذا النظام هو ترسيخ مبدأ التعليم المستمر والتفاعل بين الطالب والمعلم وولي الأمر، بما يضمن تحسين جودة العملية التعليمية ومتابعة تطور أداء الطلاب بشكل دوري ومنظم.