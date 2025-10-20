نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن عن موعد الاختبارات المركزية الشفوية للمسابقة القرآنية والابتهالية بالقاهرة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن وزارة الأوقاف عن موعد الاختبارات المركزية الشفوية للمسابقة القرآنية والابتهالية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، والتي تُقام بالتعاون مع مؤسسة محمد جلال الخيرية، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمسجد الرحمة بباب اللوق بجوار مقر الوزارة القديم.

وللاطلاع على الأسماء، ومواعيد الاختبارات، يرجى الدخول عبر الرابط التالي:

https://awkafonline.gov.eg/news/67/6865/خبر-هام-تعلن-وزارة-الأوقاف-عن-موعد-الاختبارات-المركزية-الشفوية-للمسابقة-القرآنية-والابتهالية-بمحافظات-القاهرة-الكبرى-القاهرة-الجيزة-القليوبية،-والتي-تُقام-بالتعاون-مع-مؤسسة-محمد-جلال-الخيرية،-وذلك-في-تمام-الساعة-التاسعة-صباحًا-بمسجد-الرحمة-بباب-اللوق-بجوار-مقر-الوزارة-القديم