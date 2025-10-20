أخبار مصرية

الأوقاف تعلن عن فتح باب التقديم للعمل مفتش دعوة بمديرية أوقاف القاهرة

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل (مفتش دعوة) من بين الأئمة العاملين بمديريات (أوقاف القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - بني سويف - الفيوم) وذلك للعمل بمديرية أوقاف القاهرة، علمًا بأن باب التقدم مفتوح لمدة (١٠) أيام من تاريخ نشر الإعلان.

وللاطلاع على الشروط والتسجيل، يرجى النقر على الرابط التالي:

https://awkafonline.gov.eg/competitions/36/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9

