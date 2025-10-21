نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض الفيلم الوثائقي الإماراتي «ويبقى الأمل» ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتاج مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في دولة الإمارات

يستضيف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، العرض الخاص للفيلم الوثائقي الإماراتي «ويبقى الأمل»، إنتاج مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بقاعة «سيني جونة سيتا»، بحضور نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية والفنية، إلى جانب عدد من صناع السينما والإعلاميين.

يوثق الفيلم المشهد الإنساني في قطاع غزة خلال العامين الماضيين، عبر مجموعة من القصص الواقعية التي ترصد معاناة السكان تحت وطأة الأوضاع الصعبة، وجهود الإمارات في التخفيف من تلك المعاناة من خلال مبادراتها الإنسانية التي جسدت شعارها الدائم «الإنسان أولًا».

ويُقام عقب العرض حوار مفتوح بعنوان «السينما كجسر للإنسانية»، بمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم:

الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي،

السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية،

الفنانة يسرا، عضو المجلس الاستشاري الدولي لمهرجان الجونة،

الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويقدّم الفيلم لقطات ومشاهد تُعرض لأول مرة من داخل غزة، تعكس واقع الأطفال والنساء وكبار السن خلال فترات الحرب، وما تلاها من جهود إغاثية ومبادرات للعلاج والإجلاء الطبي، إلى جانب الرعاية التي حظي بها المتضررون في مدينة الإمارات الإنسانية.

ويشهد العرض حضورًا واسعًا من نجوم الفن والإعلام وصنّاع السينما من مختلف الدول العربية والأجنبية، في حدث يرسّخ التوجّه الإنساني لمهرجان الجونة الذي يُقام هذا العام تحت شعار «السينما من أجل الإنسانية»، ويؤكد قدرة الفن على تسليط الضوء على قصص الأمل وسط الأزمات، وتحويل المعاناة إلى طاقة للتغيير والتعافي.