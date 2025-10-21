نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| رئيس المخابرات العامة المصرية يلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط في إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن اللواء حسن محمود رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، سيلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل حاليًا، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومناقشة آليات تنفيذ المقترح الأمريكي الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا.

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا على استمرار التنسيق بين القاهرة وواشنطن بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث تلعب مصر دورًا رئيسيًا في التوسط بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وتجنب أي تصعيد جديد.

الاجتماع المرتقب بين الجانبين المصري والأمريكي من المنتظر أن يتناول أيضًا خطوات تفعيل الضمانات الأمنية وبحث سبل دعم الاستقرار في القطاع بما يتوافق مع الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع الممتد منذ عامين.