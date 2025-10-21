نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن توضح: لا يشترط وجود محرم للسيدات دون 45 عامًا لأداء فريضة الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية غدًا الأربعاء والقرعة منتصف نوفمبر المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انتهاءها من جميع الاستعدادات لفتح باب التقديم لأداء فريضة الحج ضمن برنامج الجمعيات الأهلية بدءًا من غدٍ الأربعاء، مؤكدة أنها وضعت عددًا من الضوابط المنظمة لموسم الحج لعام 2026.

وأكدت الوزارة أنه لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا ضمن ضوابط التقديم، في حين يشترط وجود مرافق للمتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا، وكذلك مرافق من نفس الجنس لذوي الإعاقة الحركية أو البصرية وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة من وزارة الصحة.

وشملت الشروط أيضًا أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، مع استثناء المرافق لأحد الوالدين بشرط ألا يقل عمره عن 18 عامًا، ويُعتمد في تحديد السن على تاريخ 8 فبراير 2026م الموافق 20 شعبان 1447 هـ.

وفي تصريحاتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة حريصة على تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية منتصف نوفمبر المقبل على بوابة الحج المصرية الموحدة، لاختيار الحجاج وفقًا لنسبة المتقدمين بكل محافظة والمستويات المتاحة.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا لضمان جودة الخدمات المقدمة، على أن تُعلن النتائج النهائية للقرعة (أصلي واحتياطي بنسبة 30%) عبر موقع الوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وكذلك في المديريات والإدارات الاجتماعية.

من جانبه، أوضح أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن، أن من بين الشروط أيضًا أن يكون المتقدم مقيمًا في نطاق المحافظة المتقدم منها طبقًا لبطاقة الرقم القومي، أو من خلال مستند يثبت الإقامة أو العمل بالمحافظة، مع التأكيد على أن الحج يُؤدى مرة واحدة فقط في العمر، وسيتم التحقق من ذلك من خلال شهادة التحركات بعد إعلان نتيجة القرعة.